Вавилова (Китаева) Ирина Никитична
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Вавилов Евдоким Каллистратович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вавилов Матвей Евдокимович
Отец ребёнка: Вавилов Евдоким Каллистратович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вавилов Иосиф Евдокимович
Отец ребёнка: Вавилов Евдоким Каллистратович
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно