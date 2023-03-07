Вавилов Евдоким Каллистратович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вавилов Матвей Евдокимович
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вавилов Иосиф Евдокимович
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Ирина Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно