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Вавилов Евдоким Каллистратович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Вавилов Каллистрат Егорович

Мать: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Вавилов Матвей Евдокимович

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вавилов Иосиф Евдокимович

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Ирина Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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