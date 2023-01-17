Вавилов Каллистрат Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
12.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808
Дочь: Жилина Варвара Каллистратовна
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ксения Каллистратовна
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Щербакова Екатерина Каллистратовна
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Вавилов Евдоким Каллистратович
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анисия Каллистратовна
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Вавилов Петр Каллистратович
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно