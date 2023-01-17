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Вавилов Каллистрат Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Вавилов Егор Савватиевич

Мать: Вавилова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
12.02.1808

Жена: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808

Дочь: Жилина Варвара Каллистратовна

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ксения Каллистратовна

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Щербакова Екатерина Каллистратовна

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Вавилов Евдоким Каллистратович

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анисия Каллистратовна

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Вавилов Петр Каллистратович

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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