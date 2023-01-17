Жилина (Вавилова) Варвара Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Вавилова) Варвара Каллистратовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808

Отец: Вавилов Каллистрат Егорович

Мать: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Жилин Дмитрий Архипович

Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анисия Архиповна

Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Жилин Игнатий Архипович

Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Жилин Федор Архипович

Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Архиповна

Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Жилин Михаил Архипович

Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Архип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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