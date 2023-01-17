Жилина (Вавилова) Варвара Каллистратовна
Место рождения
Дата рождения?.11.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анисия Архиповна
Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Архиповна
Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Жилин Архип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Архип Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно