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Вавилов Петр Каллистратович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Вавилов Каллистрат Егорович

Мать: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Вавилов Авраам Петрович

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Вавилов Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1850

Сын: Вавилов Федор Петрович

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1853

Сын: Вавилов Александр Петрович

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1855

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вавилов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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