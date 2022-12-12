Вавилов Петр Каллистратович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Вавилов Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
?.03.1850
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
?.04.1853
Сын: Вавилов Александр Петрович
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
15.02.1855
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вавилов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Вавилова Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Ирина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно