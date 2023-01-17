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Вавилов Авраам Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Вавилов Петр Каллистратович

Мать: Вавилова Ирина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.03.1869

Жена: Вавилова Степанида Леонтьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1869

Дочь: Анна Авраамовна

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вавилов Алексей Авраамович

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1873

Дочь: Евгения Авраамовна

Мать ребёнка: Вавилова Степанида Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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