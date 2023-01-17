Вавилов Авраам Петрович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
05.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1869
Дочь: Анна Авраамовна
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Леонтьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вавилов Алексей Авраамович
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Леонтьевна
Рождение ребёнка
?.12.1873
Дочь: Евгения Авраамовна
Мать ребёнка: Вавилова Степанида Леонтьевна
Смерть
Неизвестно