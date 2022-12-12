Вавилова (Гоглева) Степанида Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
05.03.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1869
Дочь: Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Вавилов Авраам Петрович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вавилов Алексей Авраамович
Отец ребёнка: Вавилов Авраам Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1873
Дочь: Евгения Авраамовна
Отец ребёнка: Вавилов Авраам Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно