Вавилова (Гоглева) Степанида Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Гоглева) Степанида Леонтьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Гоглев Леонтий Васильевич

Мать: Гоглева Анастасия Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.03.1869

Муж: Вавилов Авраам Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1869

Дочь: Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Вавилов Авраам Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вавилов Алексей Авраамович

Отец ребёнка: Вавилов Авраам Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1873

Дочь: Евгения Авраамовна

Отец ребёнка: Вавилов Авраам Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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