Гоглева Анастасия Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Вавилова Степанида Леонтьевна
Отец ребёнка: Гоглев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Гоглев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Гоглев Леонтий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно