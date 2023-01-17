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Вавилова Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вавилов Авраам Петрович

Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Вавилов Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1850

Сын: Вавилов Федор Петрович

Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1853

Сын: Вавилов Александр Петрович

Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1855

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вавилов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Петр Каллистратович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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