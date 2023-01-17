Вавилова Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Вавилов Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович
Рождение ребёнка
?.03.1850
Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович
Рождение ребёнка
?.04.1853
Сын: Вавилов Александр Петрович
Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович
Рождение ребёнка
15.02.1855
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вавилов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Вавилов Петр Каллистратович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно