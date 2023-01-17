Щербакова (Вавилова) Екатерина Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Вавилова) Екатерина Каллистратовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Вавилов Каллистрат Егорович

Мать: Вавилова Степанида Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1836

Муж: Щербаков Иван Андреевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Рождение ребёнка
13.03.1842

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Щербаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1849

Сын: Щербаков Анфим Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.01.1855

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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