Щербакова (Вавилова) Екатерина Каллистратовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
16.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Рождение ребёнка
13.03.1842
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1849
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1855
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно