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Щербаков Иван Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Щербаков Андрей Иванович

Мать: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1836

Жена: Щербакова Екатерина Каллистратовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Рождение ребёнка
13.03.1842

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Щербаков Петр Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1849

Сын: Щербаков Анфим Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.01.1855

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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