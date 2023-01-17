Щербаков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
16.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Рождение ребёнка
13.03.1842
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна
Рождение ребёнка
16.08.1849
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна
Рождение ребёнка
11.01.1855
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Каллистратовна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно