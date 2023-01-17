Щербаков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
15.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1803
Сын: Щербаков Андриан Андреевич
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1805
Сын: Щербаков Авраам Андреевич
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Щербаков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Батерякова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.1819
Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно