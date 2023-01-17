Щербаков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Андрей Иванович

Щербаков Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Щербаков Иван Никифорович

Мать: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1799

Жена: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Щербаков Михей Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1803

Сын: Щербаков Андриан Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1805

Сын: Щербаков Авраам Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Щербаков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Щербаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Батерякова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1819

Дочь: Савастьянова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close