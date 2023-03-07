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Щербаков Андриан Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.09.1803

Дата смерти

Между 1839 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1803

Отец: Щербаков Андрей Иванович

Мать: Щербакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Щербаков Сергей Андрианович

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербаков Харлампий Андрианович

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербаков Кирилл Андрианович

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1835

Сын: Щербаков Устин Андрианович

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1837

Сын: Щербаков Федор Андрианович

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1838

Сын: Щербаков Константин Андрианович

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анастасия Андриановна

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1844

Дочь: Ефимия Андриановна

Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Иулитта Архиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1839 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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