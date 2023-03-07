Щербаков Андриан Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1803
Дата смертиМежду 1839 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1803
Рождение ребёнка
1825
Сын: Щербаков Сергей Андрианович
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щербаков Харлампий Андрианович
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щербаков Кирилл Андрианович
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Рождение ребёнка
13.06.1835
Сын: Щербаков Устин Андрианович
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Рождение ребёнка
03.05.1837
Сын: Щербаков Федор Андрианович
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Рождение ребёнка
02.06.1838
Сын: Щербаков Константин Андрианович
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анастасия Андриановна
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Рождение ребёнка
24.07.1844
Дочь: Ефимия Андриановна
Мать ребёнка: Щербакова Иулитта Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1839 и 1850