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Щербаков Харлампий Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Щербаков Андриан Андреевич

Мать: Щербакова Иулитта Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.07.1850

Жена: Щербакова Устина Мокиевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1852

Дочь: Раиса Харлампиевна

Мать ребёнка: Щербакова Устина Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Надежда Харлампиевна

Мать ребёнка: Щербакова Устина Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щербаков Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Щербакова Устина Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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