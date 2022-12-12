Щербаков Харлампий Андрианович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
29.07.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1852
Дочь: Раиса Харлампиевна
Мать ребёнка: Щербакова Устина Мокиевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Надежда Харлампиевна
Мать ребёнка: Щербакова Устина Мокиевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щербаков Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Щербакова Устина Мокиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно