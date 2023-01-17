Щербакова (Чумакова) Устина Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Чумакова) Устина Мокиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.10.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1825

Отец: Чумаков Мокий Егорович

Мать: Чумакова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник дьячек Савин Плетенев
Бракосочетание
29.07.1850

Муж: Щербаков Харлампий Андрианович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1852

Дочь: Раиса Харлампиевна

Отец ребёнка: Щербаков Харлампий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Надежда Харлампиевна

Отец ребёнка: Щербаков Харлампий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щербаков Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Щербаков Харлампий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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