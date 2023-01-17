Щербакова (Чумакова) Устина Мокиевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1825
Отец: Чумаков Мокий Егорович
Крещение
15.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник дьячек Савин Плетенев
Бракосочетание
29.07.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1852
Дочь: Раиса Харлампиевна
Отец ребёнка: Щербаков Харлампий Андрианович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Надежда Харлампиевна
Отец ребёнка: Щербаков Харлампий Андрианович
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щербаков Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Щербаков Харлампий Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно