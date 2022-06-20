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Чумаков Мокий Егорович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Чумаков Егор Павлович

Мать: Чумакова Марфа Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.07.1817

Жена: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Чумакова) Елена Мокиевна

Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Чумакова) Гликерия Мокиевна

Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1825

Дочь: Щербакова (Чумакова) Устина Мокиевна

Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чумаков Григорий Мокиевич

Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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