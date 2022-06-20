Чумаков Мокий Егорович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Чумаков Егор Павлович
Мать: Чумакова Марфа Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.07.1817
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Чумакова) Елена Мокиевна
Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Чумакова) Гликерия Мокиевна
Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1825
Дочь: Щербакова (Чумакова) Устина Мокиевна
Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чумаков Григорий Мокиевич
Мать ребёнка: Чумакова (Соколова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно