(Чумакова) Елена Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чумакова) Елена Мокиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чумаков Мокий Егорович

Мать: Чумакова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.08.1843

Муж: Прокопий Евдокимович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Костромской губернии Юрьевского уезда деревни Земенки крестьянин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно
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