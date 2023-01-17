(Чумакова) Елена Мокиевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Чумаков Мокий Егорович
Бракосочетание
02.08.1843
Муж: Прокопий Евдокимович
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Костромской губернии Юрьевского уезда деревни Земенки крестьянин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно