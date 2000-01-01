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Прокопий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.08.1843

Жена: Елена Мокиевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Костромской губернии Юрьевского уезда деревни Земенки крестьянин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно
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