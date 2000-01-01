Прокопий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.08.1843
Жена: Елена Мокиевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Костромской губернии Юрьевского уезда деревни Земенки крестьянин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно