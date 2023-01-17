Чумакова Марфа Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Марфа Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Чумаков Василий Егорович

Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Федоровых Домника Егоровна

Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мулина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Чумаков Мокий Егорович

Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Чумаков Кондратий Егорович

Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1804

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Егор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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