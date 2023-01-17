Чумакова Марфа Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Федоровых Домника Егоровна
Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мулина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чумаков Кондратий Егорович
Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович
Рождение ребёнка
?.07.1804
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Чумаков Егор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно