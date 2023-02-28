Федоровых (Чумакова) Домника Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровых (Чумакова) Домника Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Между 1827 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Чумаков Егор Павлович

Мать: Чумакова Марфа Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Захар Стахиев
Бракосочетание
23.02.1812

Муж: Федоровых Авдей Иоакимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федоровых Василий Авдеевич

Отец ребёнка: Федоровых Авдей Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Авдеевна

Отец ребёнка: Федоровых Авдей Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Сивинцова Агафия Авдеевна

Отец ребёнка: Федоровых Авдей Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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