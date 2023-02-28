Федоровых (Чумакова) Домника Егоровна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиМежду 1827 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Чумаков Егор Павлович
Мать: Чумакова Марфа Архиповна
Крещение
02.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Захар Стахиев
Бракосочетание
23.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федоровых Василий Авдеевич
Отец ребёнка: Федоровых Авдей Иоакимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Авдеевна
Отец ребёнка: Федоровых Авдей Иоакимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Сивинцова Агафия Авдеевна
Отец ребёнка: Федоровых Авдей Иоакимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1834