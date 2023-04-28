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Федоровых Василий Авдеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Федоровых Авдей Иоакимович

Мать: Федоровых Домника Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Федоровых Константин Васильевич

Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федоровых Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Авдиев Антон Васильевич

Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоровых Татьяна Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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