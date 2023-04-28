Федоровых Василий Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федоровых Константин Васильевич
Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федоровых Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Федоровых Татьяна Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно