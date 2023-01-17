Федоровых Авдей Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Бабиков Иоаким Федорович
Мать: Бабикова Анна Матвеевна
Бракосочетание
23.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федоровых Василий Авдеевич
Мать ребёнка: Федоровых Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Авдеевна
Мать ребёнка: Федоровых Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Сивинцова Агафия Авдеевна
Мать ребёнка: Федоровых Домника Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850