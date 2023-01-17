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Федоровых Авдей Иоакимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Бабиков Иоаким Федорович

Мать: Бабикова Анна Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1812

Жена: Федоровых Домника Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федоровых Василий Авдеевич

Мать ребёнка: Федоровых Домника Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Авдеевна

Мать ребёнка: Федоровых Домника Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Сивинцова Агафия Авдеевна

Мать ребёнка: Федоровых Домника Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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