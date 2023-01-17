Бабикова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Бабиков Семен Иоакимович

Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бабиков Герасим Иоакимович

Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Моксунова Пелагия Иоакимовна

Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Федоровых Авдей Иоакимович

Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Бабиков Иосиф Иоакимович

Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1800

Дочь: Параскева Иоакимовна

Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Иоаким Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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