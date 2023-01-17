Бабикова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бабиков Герасим Иоакимович
Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Моксунова Пелагия Иоакимовна
Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Федоровых Авдей Иоакимович
Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1800
Дочь: Параскева Иоакимовна
Отец ребёнка: Бабиков Иоаким Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834