Бабиков Иосиф Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Бабиков Иоаким Федорович
Мать: Бабикова Анна Матвеевна
Бракосочетание
02.02.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феодосия Иосифовна
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Феврония Иосифовна
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1825
Дочь: Параскева Иосифовна
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Христина Иосифовна
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бабиков Автоном Иосифович
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федоровых Василий Иосифович
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850