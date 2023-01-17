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Бабиков Иосиф Иоакимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Бабиков Иоаким Федорович

Мать: Бабикова Анна Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1817

Жена: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феодосия Иосифовна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бабиков Петр Иосифович

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Феврония Иосифовна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1825

Дочь: Параскева Иосифовна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Христина Иосифовна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бабиков Автоном Иосифович

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Федоровых Василий Иосифович

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бабиков Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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