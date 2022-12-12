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Бабиков Петр Иосифович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бабиков Иосиф Иоакимович

Мать: Бабикова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Бабикова 1-я Федоровых

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бабиков Павел Петрович

Мать ребёнка: Федоровых Мария Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова 1-я Федоровых

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоровых Мария Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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