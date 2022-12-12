Бабиков Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Бабикова 1-я Федоровых
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Федоровых Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабикова 1-я Федоровых
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно