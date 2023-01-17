Моксунова (Бабикова) Пелагия Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоксунова (Бабикова) Пелагия Иоакимовна

Моксунова (Бабикова) Пелагия Иоакимовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

20.03.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Бабиков Иоаким Федорович

Мать: Бабикова Анна Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.05.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.04.1819

Муж: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1824

Сын: Моксунов Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Моксунов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
20.03.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Удушьем
Похороны
23.03.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close