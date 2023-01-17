Моксунова (Бабикова) Пелагия Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти20.03.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Бабиков Иоаким Федорович
Мать: Бабикова Анна Матвеевна
Крещение
21.05.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.04.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
29.01.1824
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Моксунов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1839
Причина смерти: Удушьем
Похороны
23.03.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя