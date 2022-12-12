Моксунов Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
03.03.1850
Жена: Моксунова Марфа Егоровна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Осип Николаев Щекотуров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Моксунова Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Моксунова Марфа Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно