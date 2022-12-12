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Моксунов Василий Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Моксунов Матвей Андреевич

Мать: Моксунова Пелагия Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.03.1850

Жена: Моксунова Марфа Егоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Осип Николаев Щекотуров
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Моксунова Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Моксунова Марфа Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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