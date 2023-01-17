Моксунова (Хохлова) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моксунова (Хохлова) Марфа Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Хохлов Егор Степанович

Мать: Хохлова Екатерина Иоанникиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.03.1850

Муж: Моксунов Василий Матвеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Осип Николаев Щекотуров
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Моксунова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Моксунов Василий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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