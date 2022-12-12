Моксунов Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
?.08.1803
Дочь: Гликерия Матвеевна
Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.06.1810
Дочь: Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Моксунов Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна
Бракосочетание
30.04.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна
Рождение ребёнка
29.01.1824
Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Моксунов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833