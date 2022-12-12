Моксунов Матвей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоксунов Матвей Андреевич

Моксунов Матвей Андреевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Моксунов Андрей Гавриилович

Мать: Моксунова Фекла Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1803

Дочь: Гликерия Матвеевна

Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1810

Дочь: Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Моксунов Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Моксунова Мария Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.04.1819

Жена: Моксунова Пелагия Иоакимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1824

Сын: Моксунов Ефим Матвеевич

Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Моксунов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Моксунова Пелагия Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моксунова Мария Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close