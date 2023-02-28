Моксунова (Шабалина) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
?.08.1803
Дочь: Гликерия Матвеевна
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Крещение
18.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
22.06.1810
Дочь: Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Моксунов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1819