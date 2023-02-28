Моксунова (Шабалина) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моксунова (Шабалина) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шабалин Игнатий Алексеевич

Мать: Шабалина Татьяна Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1803

Дочь: Гликерия Матвеевна

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1810

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Моксунов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Моксунов Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моксунов Матвей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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