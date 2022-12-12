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Шабалин Игнатий Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1755

Дата смерти

20.10.1820

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шабалин Алексей Яковлевич

Мать: Шабалина Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.02.1776

Дочь: Ксения Игнатьевна

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Моксунова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шабалин Лукьян Игнатьевич

Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Татьяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
20.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.10.1820
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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