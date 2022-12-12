Шабалин Игнатий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти20.10.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
04.02.1776
Дочь: Ксения Игнатьевна
Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Моксунова Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шабалин Лукьян Игнатьевич
Мать ребёнка: Шабалина Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалина Татьяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.10.1820