Шабалин Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти15.01.1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шабалин Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Шабалина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Шабалина Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.01.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1804