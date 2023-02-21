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Шабалин Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

15.01.1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Шабалин Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Шабалина Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шабалин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шабалина Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.01.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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