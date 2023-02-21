Шабалина Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти06.04.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шабалин Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Шабалин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шабалин Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
06.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
06.04.1799