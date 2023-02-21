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Шабалина Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

06.04.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Шабалин Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Шабалин Алексей Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шабалин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шабалин Алексей Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Алексей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
06.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
06.04.1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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