Шабалин Лукьян Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Лукояновна
Мать ребёнка: Шабалина Акилина Матвеевна
Крещение
25.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно