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Шабалин Лукьян Игнатьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Шабалин Игнатий Алексеевич

Мать: Шабалина Татьяна Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Лукояновна

Мать ребёнка: Шабалина Акилина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Акилина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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