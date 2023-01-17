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Бабиков Семен Иоакимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Бабиков Иоаким Федорович

Мать: Бабикова Анна Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.09.1804

Жена: Бабикова Матрона Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1805

Сын: Бабиков Ефим Семенович

Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.05.1809

Дочь: Гликерия Семеновна

Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1813

Сын: Бабиков Кирилл Семенович

Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бабиков Андриан Семенович

Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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