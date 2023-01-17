Бабиков Семен Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Бабиков Иоаким Федорович
Мать: Бабикова Анна Матвеевна
Бракосочетание
24.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1805
Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1809
Дочь: Гликерия Семеновна
Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1813
Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бабиков Андриан Семенович
Мать ребёнка: Бабикова Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825