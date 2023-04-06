Бабикова (Щекалева) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Щекалева) Матрона Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Щекалев Иван Андрианович

Мать: Щекалева Ксения Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.09.1804

Муж: Бабиков Семен Иоакимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1805

Сын: Бабиков Ефим Семенович

Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1809

Дочь: Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1813

Сын: Бабиков Кирилл Семенович

Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Алексий Плешаков
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бабиков Андриан Семенович

Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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