Бабикова (Щекалева) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Крещение
01.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.02.1805
Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович
Крещение
23.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1809
Дочь: Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович
Крещение
03.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1813
Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович
Крещение
14.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Алексий Плешаков
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бабиков Андриан Семенович
Отец ребёнка: Бабиков Семен Иоакимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно