Щекалев Иван Андрианович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бабикова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828