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Щекалев Иван Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1752

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Щекалев Андриан Андреевич

Мать: Щекалева Феодосия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Щекалев Николай Иванович

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Щекалев Гурий Иванович

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бабикова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Щекалев Автоном Иванович

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекалева Ксения Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1828
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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