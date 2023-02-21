Щекалева Феодосия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти16.04.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дарья Андриановна
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Феврония Андриановна
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Климовских София Андриановна
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Щекалев Митрофан Андрианович
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Щекалев Никита Андрианович
Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1805