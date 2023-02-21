Щекалева Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева Феодосия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

16.04.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Щекалев Егор Андрианович

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дарья Андриановна

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Щекалев Иван Андрианович

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Феврония Андриановна

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Климовских София Андриановна

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Щекалев Митрофан Андрианович

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Щекалев Никита Андрианович

Отец ребёнка: Щекалев Андриан Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекалев Андриан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.04.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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