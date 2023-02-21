Климовских (Щекалева) София Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Щекалева) София Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Щекалев Андриан Андреевич

Мать: Щекалева Феодосия Семеновна

Бракосочетание
06.02.1777

Муж: Климовских Иван Емельянович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Широкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мамонтова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Климовских Никифор Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Холина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Климовских Иван Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шутова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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