Климовских (Щекалева) София Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
06.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Широкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мамонтова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Климовских Никифор Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Холина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шутова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно