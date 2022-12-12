Широкова (Климовских) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Климовских) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Между 1824 и 1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Климовских Иван Емельянович

Мать: Климовских София Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1801

Муж: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
За отступлением от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
13.05.1803

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1804

Сын: Широков Яков Степанович

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Широков Никита Степанович

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Широков Никанор Степанович

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Широков Павел Степанович

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ширшова Мариамна Степановна

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1824 и 1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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