Широкова (Климовских) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиМежду 1824 и 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
1801
За отступлением от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
13.05.1803
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
27.10.1804
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Широков Никита Степанович
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Широков Никанор Степанович
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ширшова Мариамна Степановна
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1824 и 1825