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Широков Яков Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.10.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1804

Отец: Широков Степан Яковлевич

Мать: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1821

Жена: Широкова Александра Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Широков Кондратий Яковлевич

Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Широков Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Широков Андриан Яковлевич

Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Козминых Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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