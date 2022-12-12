Широков Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения27.10.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1804
Бракосочетание
12.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Широков Кондратий Яковлевич
Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Широков Андриан Яковлевич
Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Козминых Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Широкова Александра Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно