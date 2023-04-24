Широкова (Серюлева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Серюлева) Александра Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Серюлев Петр Матвеевич

Мать: Серюлева Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1821

Муж: Широков Яков Степанович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Широков Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Широков Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Широков Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Широков Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Широков Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Широков Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Широков Андриан Яковлевич

Отец ребёнка: Широков Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Козминых Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Широков Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Широков Яков Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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