Широкова (Серюлева) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
12.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Широков Яков Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Широков Яков Степанович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Широков Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Широков Яков Степанович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Широков Яков Степанович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Широков Андриан Яковлевич
Отец ребёнка: Широков Яков Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Козминых Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Широков Яков Степанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Широков Яков Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно