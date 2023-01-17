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Широков Степан Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Широков Яков Андреевич

Мать: Широкова Анастасия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1801

Жена: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
За отступлением от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
13.05.1803

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1804

Сын: Широков Яков Степанович

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Широков Никита Степанович

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Широков Никанор Степанович

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Широков Павел Степанович

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ширшова Мариамна Степановна

Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Широков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Широкова Елена Зиновьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Широков Матвей Степанович

Мать ребёнка: Широкова Елена Зиновьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Елена Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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