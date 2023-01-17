Широков Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
1801
За отступлением от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
13.05.1803
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1804
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Широков Никита Степанович
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Широков Никанор Степанович
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ширшова Мариамна Степановна
Мать ребёнка: Широкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Широков Андрей Степанович
Мать ребёнка: Широкова Елена Зиновьевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Широков Матвей Степанович
Мать ребёнка: Широкова Елена Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850