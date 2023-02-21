Широкова Елена Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Широков Андрей Степанович
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Широков Матвей Степанович
Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно