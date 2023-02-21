Широкова Елена Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Елена Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Широков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Широков Матвей Степанович

Отец ребёнка: Широков Степан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Степан Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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