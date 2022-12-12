Широков Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Широкова Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Широкова Агафия Григорьевна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Широков Климентий Павлович
Мать ребёнка: Широкова Агафия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно