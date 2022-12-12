Широкова Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Агафия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Широков Степан Павлович

Отец ребёнка: Широков Павел Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Широков Андриан Павлович

Отец ребёнка: Широков Павел Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Широков Климентий Павлович

Отец ребёнка: Широков Павел Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Павел Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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