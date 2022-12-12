Широкова Агафия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Широков Павел Степанович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Широков Павел Степанович
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Широков Климентий Павлович
Отец ребёнка: Широков Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно