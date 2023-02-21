Широкова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

?.03.1820

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Широков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Широков Яков Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Старкова Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Широков Яков Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Зайцова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Широков Яков Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Яков Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.03.1820
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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