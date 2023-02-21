Широкова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти?.03.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Широков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Старкова Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Широков Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Зайцова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Широков Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1820