Зайцова (Широкова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Широкова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Широков Яков Андреевич

Мать: Широкова Анастасия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.05.1810

Муж: Зайцов Лазарь Никифорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафия Лазаревна

Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Зайцов Антип Лазаревич

Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Васса Лазаревна

Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Лазаревна

Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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