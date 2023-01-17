Зайцова (Широкова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
14.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафия Лазаревна
Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Васса Лазаревна
Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Лазаревна
Отец ребёнка: Зайцов Лазарь Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно