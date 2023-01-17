Зайцов Лазарь Никифорович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
14.05.1810
Жена: Зайцова Анна Яковлевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафия Лазаревна
Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Васса Лазаревна
Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Лазаревна
Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно