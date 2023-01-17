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Зайцов Лазарь Никифорович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Зайцов Никифор Тимофеевич

Мать: Зайцова Пелагия Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.05.1810

Жена: Зайцова Анна Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафия Лазаревна

Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Зайцов Антип Лазаревич

Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Васса Лазаревна

Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Лазаревна

Мать ребёнка: Зайцова Анна Яковлевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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