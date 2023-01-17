Зайцова Пелагия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова Пелагия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Зайцов Яков Никифорович

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Зайцов Леонтий Никифорович

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Зайцов Евлампий Никифорович

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Зайцов Лазарь Никифорович

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Никифор Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1817
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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