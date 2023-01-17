Зайцова Пелагия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Зайцов Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Зайцов Евлампий Никифорович
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Зайцов Лазарь Никифорович
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Зайцов Никифор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817